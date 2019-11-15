ИА «Ореанда-Новости». Активисты подали иск в Тверской суд Москвы к городским властям из-за сноса киноцентра «Соловей», пишет «Коммерсант».



Всего истцами по делу выступают 22 активиста, в частности, депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Пресненского района Николай Васильев, Елена Ивашкина и Анастасия Ромашкевич. Ответчиками являются мэр столицы Сергей Собянин, его заместитель Марат Хуснуллин, Мосгосстройнадзор, департаменты культуры, культурного наследия и образования Москвы.



В заявлении сказано, что городские власти нарушили закон «О собраниях и митингах», так как ранее активисты после согласованной акции передали в мэрию резолюцию, которую мэрия была обязана рассмотреть. Однако, как утверждают заявители, ответа они так и не получили.



Киноцентр «Соловей» хотят закрыть 2 декабря 2019 года. В столице проходили митинги против этого решения.