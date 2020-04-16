ИА «Ореанда-Новости». Двадцать активистов и муниципальных депутатов столицы подали коллективный иск к мэру города Сергею Собянину, пишет «Коммерсант».



Заявители требуют отмены указа о введении в столице цифровых пропусков для передвижения по городу. Они уверены, что этот указ ограничивает право людей на передвижение. Истцы также указали, что незаконным является и наказание за отсутствие такого пропуска.



Напомним, пропускной режим действует в Москве с 15 апреля. Граждане могут получить три вида пропусков. При этом при передвижении на такси водители должны проверять наличие документа.