ИА «Ореанда-Новости» В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный с властями митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, в мероприятии приняли участие 1800 человек. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на официального представителя столичного главка МВД Юрия Титова.

Он отметил, что за безопасностью на митинге следят полицейские и сотрудники Росгвардии. Ранее предполагалось, что в митинге против преследования Голунова и других сотрудников СМИ будут участвовать до 20 тысяч человек.