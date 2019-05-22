22.05.2019, 16:44
На станции метро "Воробьёвы горы" презентовали выставку шахмат
ИА "Ореанда-Новости" У пассажиров Сокольнической линии столичной подземки появилась уникальная возможность увидеть редкие экспонаты шахматной атрибутики. На станции "Воробьёвы горы" открылась экспозиция, посвящённая этой настольной логической игре.
Тематика выставки выбрана неслучайно - с 17 по 29 мая в столице России пройдёт турнир Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Для пользователей первой в Москве линии метро на платформе станции установили десять витрин, выполненных из стекла, в которых разместили 23 уникальных экспоната. Среди них презентованы шахматные фигуры, выполненные из драгоценных камней (малахит, янтарь, лазурит). Свой необычный набор шахмат предоставил известный советский хоккеист и тренер Владислав Третьяк. В стеклянных круглых столбах посетители могут ознакомиться с копиями индийских и средневековых шахмат, принадлежащих франкскому королю Карлу Великому, и с шахматами немецкого и французского художника-авангардиста Макса Эрнста. Собрание шахматных фигур в модернистском стиле баухауз также является интересным экспонатом на выставке.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) была создана в 1924 году во французской столице. Это международная спортивная организация, интегрирующая национальные шахматные федерации. Основная цель ФИДЕ - распространение шахматного спорта, организация турниров и матчей на звание чемпиона мира по шахматам. Организация присваивает звания спортсменам, опубликовывает официальные рейтинги шахматистов.
Четыре турнира Гран-при ФИДЕ в 2019 году пройдут в России, Латвии, Германии и Израиле. Первый этап конкурса состоится в Москве. Призовой фонд каждого этапа составляет 130 тысяч евро. По результатам проведения всей серии турниров будут разыграны ещё 280 тысяч евро.
Тематика выставки выбрана неслучайно - с 17 по 29 мая в столице России пройдёт турнир Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Для пользователей первой в Москве линии метро на платформе станции установили десять витрин, выполненных из стекла, в которых разместили 23 уникальных экспоната. Среди них презентованы шахматные фигуры, выполненные из драгоценных камней (малахит, янтарь, лазурит). Свой необычный набор шахмат предоставил известный советский хоккеист и тренер Владислав Третьяк. В стеклянных круглых столбах посетители могут ознакомиться с копиями индийских и средневековых шахмат, принадлежащих франкскому королю Карлу Великому, и с шахматами немецкого и французского художника-авангардиста Макса Эрнста. Собрание шахматных фигур в модернистском стиле баухауз также является интересным экспонатом на выставке.
Международная шахматная федерация (ФИДЕ) была создана в 1924 году во французской столице. Это международная спортивная организация, интегрирующая национальные шахматные федерации. Основная цель ФИДЕ - распространение шахматного спорта, организация турниров и матчей на звание чемпиона мира по шахматам. Организация присваивает звания спортсменам, опубликовывает официальные рейтинги шахматистов.
Четыре турнира Гран-при ФИДЕ в 2019 году пройдут в России, Латвии, Германии и Израиле. Первый этап конкурса состоится в Москве. Призовой фонд каждого этапа составляет 130 тысяч евро. По результатам проведения всей серии турниров будут разыграны ещё 280 тысяч евро.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии