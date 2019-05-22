На станции "Воробьёвы горы" открылась экспозиция, посвящённая этой настольной логической игре.Для пользователей первой в Москве линии метро на платформе станции установили десять витрин, выполненных из стекла, в которых разместили 23 уникальных экспоната. Среди них презентованы шахматные фигуры, выполненные из драгоценных камней (малахит, янтарь, лазурит). Свой необычный набор шахмат предоставил известный советский хоккеист и тренер Владислав Третьяк. В стеклянных круглых столбах посетители могут ознакомиться с копиями индийских и средневековых шахмат, принадлежащих франкскому королю Карлу Великому, и с шахматами немецкого и французского художника-авангардиста Макса Эрнста. Собрание шахматных фигур в модернистском стиле баухауз также является интересным экспонатом на выставке.Это международная спортивная организация, интегрирующая национальные шахматные федерации. Основная цель ФИДЕ - распространение шахматного спорта, организация турниров и матчей на звание чемпиона мира по шахматам. Организация присваивает звания спортсменам, опубликовывает официальные рейтинги шахматистов.Четыре турнира Гран-при ФИДЕ в 2019 году пройдут в России, Латвии, Германии и Израиле.Призовой фонд каждого этапа составляет 130 тысяч евро. По результатам проведения всей серии турниров будут разыграны ещё 280 тысяч евро.