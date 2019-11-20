В сообщении говорится, что сотрудниками Росгвардии в Георгиевске был задержан и передан полиции 74-летний местный житель, который причинил врачу городской больницы телесные повреждения.Заявлено, что в ходе проверки полицейскими было установлено, что пенсионер вошёл в отделение лечебного заведения и после непродолжительного разговора с одним из врачей ударил металлическим предметом по голове женщину-медика, а затем скрылся.В МВД отмечают, что мужчина пояснил, что ранее проходил в больнице лечение и остался им недоволен. В содеянном он сознался.