20.11.2019, 12:28
На Ставрополье было заведено дело против пенсионера, который ударил врача
ИА «Ореанда-Новости» По сообщению ГУМВД по Ставропольскому краю, следователями полиции в отношении ударившего врача по голове 74-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.
В сообщении говорится, что сотрудниками Росгвардии в Георгиевске был задержан и передан полиции 74-летний местный житель, который причинил врачу городской больницы телесные повреждения.
Заявлено, что в ходе проверки полицейскими было установлено, что пенсионер вошёл в отделение лечебного заведения и после непродолжительного разговора с одним из врачей ударил металлическим предметом по голове женщину-медика, а затем скрылся.
В МВД отмечают, что мужчина пояснил, что ранее проходил в больнице лечение и остался им недоволен. В содеянном он сознался.
В сообщении говорится, что сотрудниками Росгвардии в Георгиевске был задержан и передан полиции 74-летний местный житель, который причинил врачу городской больницы телесные повреждения.
Заявлено, что в ходе проверки полицейскими было установлено, что пенсионер вошёл в отделение лечебного заведения и после непродолжительного разговора с одним из врачей ударил металлическим предметом по голове женщину-медика, а затем скрылся.
В МВД отмечают, что мужчина пояснил, что ранее проходил в больнице лечение и остался им недоволен. В содеянном он сознался.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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