В городе Ессентуки, численность которого составляет свыше ста десяти тысяч человек, новое дошкольное учреждение откроется в ближайшее время. Адрес расположения детского сада – улица Ермолова, дом 145.

Новый детский сад будет рассчитан на двести двадцать воспитанников. Этот проект включён в рамки программы национального масштаба под названием «Демография». Возведение началось по личному поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы министерства строительства и архитектуры Ставропольского края, детский сад может вместить в себя до двенадцати групп. Само строительство объекта рассчитано на один год. В настоящее время краевыми властями уже выделен земельный участок, площадь которого составляет около одного гектара. Что касается финансовой стороны вопроса, то денежные средства на возведение детского сада изъяты из краевого бюджета. Однако, федеральные власти выделили часть средств в виде субсидий.

Согласно представленному проекту, детский сад будет иметь два этажа. Помимо основных помещений, обязательных для любого дошкольного учреждения, здесь планируют разместить бассейн и «живой уголок».

Стоит также отметить, что в настоящее время проект строительства нового детского сада-ясли проходит процедуру государственной экспертизы. После её завершения можно приступить к непосредственному возведения здания.