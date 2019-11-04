







Подобный иск был подан в Первомайский районных суд Оренбургской области россиянином. Он указал, что хочет получить от ФССП РФза блокировку социальных сетей с указанием на распространение неподтверждённой информации.Судебные приставы отказались комментировать подробности судебного дела. А оренбуржец указал, что информация, которую он публиковал в своих сетях, касалась предпринимателя, который оказывал некачественные услуги по установке пластиковых окон.