04.11.2019, 16:49
На судебных приставов подали иск в 100 триллионов рублей
ИА «Ореанда-Новости». Ответчиком по судебному иску на сумму 100 триллионов рублей стала Федеральная служба судебных приставов России.
Подобный иск был подан в Первомайский районных суд Оренбургской области россиянином. Он указал, что хочет получить от ФССП РФ компенсацию морального вреда за блокировку социальных сетей с указанием на распространение неподтверждённой информации. Иск был отклонён судом.
Судебные приставы отказались комментировать подробности судебного дела. А оренбуржец указал, что информация, которую он публиковал в своих сетях, касалась предпринимателя, который оказывал некачественные услуги по установке пластиковых окон.
Подобный иск был подан в Первомайский районных суд Оренбургской области россиянином. Он указал, что хочет получить от ФССП РФ компенсацию морального вреда за блокировку социальных сетей с указанием на распространение неподтверждённой информации. Иск был отклонён судом.
Судебные приставы отказались комментировать подробности судебного дела. А оренбуржец указал, что информация, которую он публиковал в своих сетях, касалась предпринимателя, который оказывал некачественные услуги по установке пластиковых окон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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