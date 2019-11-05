05.11.2019, 14:57
На таможенном посту была задержана россиянка с 2 килограммами золота
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудниками таможенного поста МАПП Забайкальск была задержана россиянка с 2 килограммами золота.
Гражданка России планировала провести через границу в Китай 8 слитков золота, которые были приклеены к её ступням. Специалистам таможенной службы МАПП не понравилась походка девушки. Когда россиянка проходила через металлоискатели, таможенники обнаружили слитки золота.
По словам задержанной, она за денежное вознаграждение согласилась перевести за границу золото, вес которого составлял 1863,81 грамм. Слитки были сделаны непрофессиональным способом без наличия промышленных проб на слитках.
Россиянку привлекут к уголовной ответственности по части 1 статьи 226.1 УК РФ.
Гражданка России планировала провести через границу в Китай 8 слитков золота, которые были приклеены к её ступням. Специалистам таможенной службы МАПП не понравилась походка девушки. Когда россиянка проходила через металлоискатели, таможенники обнаружили слитки золота.
По словам задержанной, она за денежное вознаграждение согласилась перевести за границу золото, вес которого составлял 1863,81 грамм. Слитки были сделаны непрофессиональным способом без наличия промышленных проб на слитках.
Россиянку привлекут к уголовной ответственности по части 1 статьи 226.1 УК РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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