Гражданка России планировалакоторые были приклеены к её ступням. Специалистам таможенной службы МАПП не понравилась походка девушки. Когда россиянка проходила черезПо словам задержанной, она за денежное вознаграждение согласилась перевести за границу золото, вес которого составлял 1863,81 грамм. Слитки были сделанына слитках.Россиянку привлекут к