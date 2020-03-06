ИА «Ореанда-Новости» . На телах умерших спортсменов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры найдены следы от инъекций. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Тела украинских шахматистов, 26-летнего молодого человека и 18-летней девушки, были найдены в российской столице вчера, 5 марта. Следователи обнаружили следы от уколов на руках и ногах погибших спортсменов. При этом уточняется, что в их доме не были найдены шприцы или иглы.

На головах погибших были полиэтиленовые пакеты.