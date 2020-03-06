06.03.2020, 17:27
На телах погибших шахматистов из Украины нашли следы уколов
ИА «Ореанда-Новости». На телах умерших спортсменов Станислава Богдановича и Александры Вернигоры найдены следы от инъекций. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Тела украинских шахматистов, 26-летнего молодого человека и 18-летней девушки, были найдены в российской столице вчера, 5 марта. Следователи обнаружили следы от уколов на руках и ногах погибших спортсменов. При этом уточняется, что в их доме не были найдены шприцы или иглы.На головах погибших были полиэтиленовые пакеты. Правоохранительные органы разрабатывают версию о том, что шахматисты из Украины отправились оксидом азота, так называемым «веселящим газом».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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