ИА «Ореанда-Новости». Международный фестиваль «Ночь света» пройдёт с 16 на 17 августа. Мероприятие будет организовано в Гатчинском дворце в Санкт-Петербурге. Данный фестиваль – это демонстрация творений светового искусства.

В «Ночи света» примут участие, как русские, так и иностранные участники. Для создания представления и реализации арт-объектов они задействую воду, живую музыку и, конечно же, свет.

Представление световых инсталляций будет сопровождаться огненно-пиротехническим шоу. В этом году тематикой стала вода. Дизайнеры, сценографы, инженеры и другие мастера представят зрителям световые инсталляции на Белом озере Гатчинского дворца.