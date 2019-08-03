ИА «Ореанда-Новости». На защиту населенных пунктов Иркутской области от пожаров. Об этом говорится в субботу, 3 августа, на сайте ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, в Иркутской области. Добровольные пожарные с ранцевыми огнетушителями выходят в лес, чтобы не подпустить пламя близко к населённым пунктам, отмечается в сообщении.

«Работа осложняется труднодоступной местностью», — пояснили спасатели. Всего в тушении огня задействованы 4045 добровольцев. На вооружении у них 554 единицы техники, чтобы добраться до кромки пожаров и заправить огнетушители водой.

Больше всего пожаров наблюдаются в Бодайбинском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском и Усть-Кутском районах. На тушении работает авиация МЧС России: два самолёта-амфибии БЕ-200 ЧС и два вертолета Ми-8 и Ми-26.

Из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в Республике Бурятия.