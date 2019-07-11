ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что военная техника российского производства будет задействована в учениях, которые пройдут в Венесуэле 24 июля в честь очередной годовщины создания флота.

Дипломат отметил, что «по большому счету, вооружение и военная техника, которая находится в Венесуэле… это техника российского производства. Поэтому по-другому это просто не может осуществляться». Рябков сказал, что ему неизвестно, есть ли какие-либо виды оружия, которые поставлялись в венесуэльскую армию из каких-либо ещё государств. «Говорить о том, что здесь есть некий подтекст или какой-то сигнал, я бы не стал, – подчеркнул замминистра, добавив, что в данном случае всё организуется «в рамках той практики, которая универсальна» для любого государства.