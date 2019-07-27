ИА «Ореанда-Новости». Радио «Новое время» 26 июля со ссылкой на собственные источники заявило, что украинское правительство после победы партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду может возглавить. Отмечается, что его кандидатура рассматривается «».

На пост, который Гончарук занимает сейчас, его назначили 28 мая. По словам самого чиновника, в команде президента он отвечает «за блок экономического развития и продолжение реформ». Досрочные выборы в Верховную раду состоялись 21 июля. Результаты должны быть объявлены до 5 августа включительно.

Выборы прошли по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов — 1404 представителя партий и 1680 самовыдвиженцев. На места по многомандатным округам претендовали 2747 кандидатов от 22 партий.

Явка составила 49,84% — это самый скромный показатель за всю историю парламентских выборов на Украине. Так, из 29 млн избирателей на участки не пришло более 14,7 млн человек. Тем не менее, ЦИК признала голосование состоявшимся. Об этом заявила глава комиссии Татьяна Слипачук. «На сегодня можно говорить, что таких событий, которые поставили бы под сомнение проведение этой парламентской кампании, нет», — приводит её слова ТАСС. По результатам обработки голосов избирателей, лидирует партия «Слуга народа» главы государства Владимира Зеленского. На второй строчке идёт «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, тройку лидеров замкнула «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко. Четвертые и пятые места заняли «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Голос» лидера рок-группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

Действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман занимает этот пост с 14 апреля 2016 года. Самый резонансный инцидент с его участием произошёл в декабре 2016 года. Гройсмана объявили персоной нон грата в Израиле и отменили его визит в эту страну. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что такие меры были приняты в связи с голосованием украинской делегации в Совете безопасности ООН за резолюцию № 2334, призывающую израильские власти прекратить строительство своих поселений на палестинских территориях. Сам же Гройсман призвал «не драматизировать» данную ситуацию.