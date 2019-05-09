ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Управления Национальной полиции Украины по Днепропетровской области сообщила, что неустановленные злоумышленники повредили монумент памяти воинов великой Отечественной войны. Акт вандализма произошёл в ночь на 9 мая в селе Междуречье Павлоградского района.

На место происшествия прибыла группа следователей и оперативных работников. Обстоятельства преступления уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Признанному виновным в этом преступлении может быть назначено наказание до 3 лет лишения свободы.