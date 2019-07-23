С таким заявлением в эфире телеканала ICTV выступил лидер партии власти «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Речь идёт о выборах местных органов самоуправления. При этом политик подчеркнул, что многое, в том числе и проведение голосования, будет зависеть от местной власти. По его словам, в стране есть множество примеров того, как неэффективно работают органы власти на местном уровне, особо отметив факты коррупции и разворовывания поступивших из центра в регионы средств.

При этом он также не исключил, что выборы смогут пройти даже раньше, в 2019 году, отметив, что «время покажет». По его словам, команда президента Зеленского будет действовать «в рамках действующего законодательства».

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что в президентском Офисе планируют провести местные выборы в максимально короткие сроки. Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.

Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. По итогам обработки 90% бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 253 из 450 мандатов. Помимо партии власти в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украина Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».