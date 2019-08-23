На Украине отметили День государственного флага
Затем военные прошли по площади под марш Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Глава государства не стал произносить торжественную речь и, поприветствовав других официальных лиц государства, покинул площадь, отмечает ТАСС.
На церемонии присутствуют мэр Киева Виталий Кличко и ветераны боевых действий — так называемой антитеррористической операции (АТО), которую Украина проводит против жителей Донбасса с 2014 года и которая с 2018 года называется операцией объединённых сил.
В честь праздника в Киеве открылась выставка «Фактор свободы», посвященная Степану Бандере, Ивану Мазепе и Симону Петлюре. Посетителям обещают рассказать, какими были бы их аккаунты в соцсетях и как их жизненный путь отразили бы Google-карты.
Вечером на Михайловской площади пройдёт патриотическое мероприятие «…И наступит час, когда один скажет «Слава Украине!» и миллионы откликнутся — «Героям слава!», пишет портал znaj.ua.
Накануне Зеленский призвал граждан страны провести флешмоб по случаю праздника — вывешивать флаг страны из окон, чтобы «каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала жёлто-голубой».
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