ИА «Ореанда-Новости». Уполномоченный по правам человека в Севастополе сообщил об освобождении задержанного Украиной члена «Единой России».

Информация о задержании на территории Херсонской области Украины поступила в среду. Служба безопасности Украины заявила о том, что Игорь Кучерявый был задержан на «временно оккупированной территории Крым». Причиной задержания стало то, что он «является активным сторонником аннексии полуострова». Об освобождении члена севастопольского отделения «Единой России» рассказал Павел Буцай.

По словам Буцая, Игоря Кучерявого отпустили, о чём самого уполномоченному сообщили родственники задержанного. Однако ему неизвестно, отпустили его под подписку о невыезде или по прекращению преследования.



В самой фракции уже успели прокомментировать инцидент. Задержание одного из своих членов в ЕР назвали провокацией и заявили, что такие случаи перестали быть единичными.