ИА "Ореанда-Новости". В Министерстве внутренних дел Украины предлагают ввести уголовную ответственность за «пропаганду русского мира» и «непризнание агрессии России». Это необходимо для защиты национальных интересов страны, считают в ведомстве.

С таким предложением выступил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить на Украине понятие «русский мир».

– Мы должны для защиты информационного пространства, национальных интересов и украинской государственности применять уголовную ответственность за признание и пропаганду "русского мира", за оскорбление революции. За пропаганду и непризнание агрессии России против Украины должна быть уголовная ответственность, — заявил Зорян Шкиряк в эфире телеканала "Прямой".

«Русским миром» называют общество, которое привержено к культуре России и русскому языку. По сути, это концепция международного сообщества. Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что это одновременно и "украинский мир, и белорусский мир, мир всея Руси". Он отметил, что этот мир был создан давно, ещё при крещении. «Это мир князя Владимира, это система ценностей, которая проникла в культуру, в быт нашего народа», отметил Патриарх Кирилл.

Однако Украина призывает запретить всё, что связано с русским языком и Россией. Например, в сентябре этого года во Львове и Львовской области запретили публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе. Такое постановление выпустили местные власти. По сути – во Львове запрещено теперь петь песни на русском языке или вслух декларировать стихи на русском, так как это «русскоязычный культурный продукт».

С теми, кто не повинуется этому, будут проводить "разъяснительную работу", для этого собирались создать специальную рабочую группу. Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину – запретить публичное воспроизведение "аудиовизуальных произведений" на русском языке.

Также с 2016 года на Украине ограничен доступ на рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. То есть запрещён ввоз ряда книжных изданий. Для ввоза российских книг и других печатных изданий требуется одобрение Госкомтелерадио.