ИА «Ореанда-Новости». Украинские военнослужащие, задержанные после инцидента в Керченском проливе, дают показания под давлением, считает командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Командующий военно-морскими силами Украины говорит, что есть определённые доказательства, которые указывают на то, что украинцы дают показание под гнётом давления. Игорь Воронченко утверждает, что трое военнослужащих «давали показания под физическим и психологическим влиянием».



«Уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами», — приводит слова Воронченко «Интерфакс Украина».



Речь идёт о видеозаписи, которую распространила 26 ноября вечером ФСБ. На допросе украинские военнослужащие утверждают, что осознавали, что нарушали российские законы.

На видеозаписи допроса ответы дают капитан третьего ранга Владимир Лесовой, старший лейтенант Андрей Драч и матрос Сергей Цыбизов. Все трое военных признались в незаконном проникновении в территориальные воды России и нарушении её законодательства. Драч подтвердил, что был предупрежден о нарушении российской границы. Лесовой сознался, что они «сознательно проигнорировали запросы по остановке».

– Осознавал, что действия группировки кораблей Военно-морских сил Украины в Керченском проливе носят провокационный характер, – сказал Лесовой, отметив, что до того как открыть огонь, российские пограничники связались с экипажем, но они сознательно игнорировали запросы по УКВ-радиостанции.

Напомним, всего российскими спецслужбами были задержаны 24 моряка. Трое военнослужащих получили ранения, сейчас находятся в больнице в Керчи.

Воронченко также опроверг утверждения ФСБ, что на борту украинских судов были сотрудники СБУ. «Могут сказать, что мы прилетели с неба на космическом корабле», – говорит он.

ВМС Украины на Facebook разместил запись, где говорится, что ведомствос «пониманием относится к так называемым свидетельствам», поскольку «методы работы спецслужб РФ ни для кого не являются секретом».