ИА «Ореанда-Новости». Мэр Киева и глава горадминистрации, так как не смог удержать контроль над столицей. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Богдан 30 июля.

Согласно закону, градоначальники избираются жителями, а главу горсовета назначает и увольняет президент по представлению правительства. По словам Богдана, перед новоизбранным президентом все главы госадминистраций должны сложить полномочия, однако представление от кабмина об отстранении Кличко от должности до сих пор не поступило.

«Он потерял контроль над ситуацией в городе на протяжении последних пяти лет и подтвердил, что не контролирует киевскую раду. Есть два-три смотрящих, которые имеют определённые группы депутатов, и если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет большинства в Киевсовете, а соответственно, он не сможет быть эффективным мэром», — цитирует Богдана телеканал «112 Украина».

При этом, по его словам, Кличко числится в списке претендентов на должность нового главы горсовета, так как он «известное, публичное лицо» и может быть переназначен, в случае если «народ и власть увидят, что поменялись дела в Киеве». В ответ Кличко назвал слова Богдана «байками из склепа», «подборкой сплетен, манипулятивных домыслов».

На посту мэра Киева бывший боксер Виталий Кличко находится с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации занимает с 25 июня 2014 года. Ранее в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы горадминистрации.





В ответ Кличко сравнил Зеленского с бывшим лидером страны Виктором Януковичем. По его мнению, действующий президент нарушает закон и ведёт себя, как один из его предшественников, пытаясь сместить градоначальника со своего поста.