ИА «Ореанда-Новости» Руководитель украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил изданию «Апостроф», что Киев располагает новым вооружением, которое способно обеспечить «мощный ответ войскам Путина».

Специалист привёл в качестве примера реактивные снаряды «Тайфун», дальность стрельбы которых на 20 километров превышает дальность системы залпового огня «Град». Помимо этого Згурец ссылается на систему управления комплексом «Гром-2», которая создаётся в рамках проекта IT-артиллерии – комплекса программ, способных «превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы».

В то же время Згурец признал, что в целом Киев отстаёт от Москвы в оборонной сфере. По его мнению, если произойдёт вооруженное столкновение, поражение украинской армии неизбежно. «Если Россия будет втягиваться в войну, то, по нашим оценкам, это будет война до Ла-Манша», – отметил эксперт. В данном случае Украина может надеяться только на нелинейный подход, но что именно это за методика, Згурец не указал.