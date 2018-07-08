ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялось совещание Первого заместителя главы Администрации Президента Украины Виталия Ковальчука и зам. Генерального прокурора Анжелы Стрижевской. Также участвовал директор государственного «Мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства» Игорь Пошивайло. Информация поступила от пресс-службы Украины.

Стрижевская дала информацию, согласно которой Мемориал Героев Небесной Сотни будет возведён. Ранее на строительство памятного объекта был наложен запрет. Теперь, по словам заместителя Генерального прокурора, запрет был снят, работы продолжатся.

Также она пояснила, что даже проведение следственного эксперимента не застопорит возведение памятника. Заместитель лидера АПУ Ковальчук сказал, что план действий и расписание разработаны уже давно, так что можно продолжать строительные работы, не останавливая их по причине проведения следственных процедур.

Мемориал Героев Небесной Сотни, а также музей Революции Достоинства возведут в Украине в честь подвига Героев Небесной Сотни. "Мемориал Героев Небесной Сотни и Музей Революции Достоинства призваны не только сохранить память об этом подвиге, но и стать постоянным напоминанием о ценности демократии, свободы, свободного выбора и европейских ценностей, за которые люди восстали против диктатуры», - дополнил Ковальчук.

Он также сообщил, что лично лидер государства Порошенко сделал свой посильный вклад для достойного выполнения памятного комплекса. Был выделен отдельный земельный участок. Фонд Президента Украины поддерживает проект финансово, благодаря чему удалось провести международный конкурс. Теперь комплекс будет соответствовать высочайшим стандартам Европы.