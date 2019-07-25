ИА «Ореанда-Новости» Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma. В качестве причины указано «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».

Украинская сторона утверждает, что корабль зашёл в порт под названием Nika Spirit.

Подозреваемыми по делу являются 15 представителей командования российского флота, в том числе контр-адмирал, два вице-адмирала и генерал-полковник.

Сотрудники СБУ, военные прокуроры и пограничники произвели на борту танкера санкционированный украинским судом обыск, изъяли документы, записи переговоров и бортовые журналы, члены экипажа были допрошены. Сам корабль отнесён к вещественным доказательствам по делу, готовится запрос в суд о его аресте.