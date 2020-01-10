ИА «Ореанда-Новости». На украинской границе задержали православного паломника из Севастополя, который паломничал в Киево-Печерской лавре, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что глухонемого паломника обвинили в участии в вооруженном формировании на территории Севастополя в 2014 году. Суд арестовал его до 3 марта этого года.



Мама задержанного паломника заявила, что он никак не связан с отрядами добровольцев, так как с детства является инвалидом по слуху III группы. Информацию об инциденте предоставили омбудсмену по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в МИД России.