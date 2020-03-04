ИА «Ореанда-Новости». В следственном управлении СК РФ по Марий Эл сообщили об обнаружении в город Йошкар-Оле тела младенца. В сообщении говорится о начале доследственной проверки. 

Тела младенца обнаружили во вторник вечером. Заявлено о проведении доследственной проверки.

Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. Также сообщается о назначении проведения судебно-медицинской экспертизы. 

По информации от СМИ Марий Эл, тело младенца нашёл местный житель во время прогулки с собакой на лугах. Есть предположение, что останки новорождённого находились на поле с осени прошлого года.