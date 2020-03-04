Тела младенца обнаружили во вторник вечером. Заявлено о проведении доследственной проверки.Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. Также сообщается о назначении проведения судебно-медицинской экспертизы.По информации от СМИ Марий Эл,Есть предположение, что останки новорождённого находились на поле с осени прошлого года.