04.03.2020, 11:34
На улице Йошкар-Олы обнаружили тело младенца
ИА «Ореанда-Новости». В следственном управлении СК РФ по Марий Эл сообщили об обнаружении в город Йошкар-Оле тела младенца. В сообщении говорится о начале доследственной проверки.
Тела младенца обнаружили во вторник вечером. Заявлено о проведении доследственной проверки.
Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. Также сообщается о назначении проведения судебно-медицинской экспертизы.
По информации от СМИ Марий Эл, тело младенца нашёл местный житель во время прогулки с собакой на лугах. Есть предположение, что останки новорождённого находились на поле с осени прошлого года.
Тела младенца обнаружили во вторник вечером. Заявлено о проведении доследственной проверки.
Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. Также сообщается о назначении проведения судебно-медицинской экспертизы.
По информации от СМИ Марий Эл, тело младенца нашёл местный житель во время прогулки с собакой на лугах. Есть предположение, что останки новорождённого находились на поле с осени прошлого года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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