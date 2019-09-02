02.09.2019, 18:49
На Урале через два дня после открытия рухнул новый мост
ИА «Ореанда-Новости». В Свердловской области около села Филькино рухнул пешеходный понтонный мост, который открыли 31 августа, пишет «Коммерсант».
Отмечается, что мост построили на замену тому, который сломался осенью 2017 года. До этого момента жители села были почти без транспортного сообщения – зимой они переходили реку по деревянному настилу, а летом – пользовались лодкой.
Местные жители говорят, что на месте обрушения уже работает «Серовавтодор». При этом за день до инцидента жители сообщали о собравшемся под мостом мусоре.
Отмечается, что мост построили на замену тому, который сломался осенью 2017 года. До этого момента жители села были почти без транспортного сообщения – зимой они переходили реку по деревянному настилу, а летом – пользовались лодкой.
Местные жители говорят, что на месте обрушения уже работает «Серовавтодор». При этом за день до инцидента жители сообщали о собравшемся под мостом мусоре.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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