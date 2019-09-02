Отмечается, что мост построили на замену тому, который сломался осенью 2017 года. До этого момента жители села были почти без транспортного сообщения – зимой они переходили реку по деревянному настилу, а летом – пользовались лодкой.Местные жители говорят, что на месте обрушения уже работает «Серовавтодор». При этом за день до инцидента жители сообщали о собравшемся под мостом мусоре.