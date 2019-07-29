ИА «Ореанда-Новости». В Екатеринбурге двое второклассников хотели ограбить магазин игрушек, угрожая продавщице игрушечным пистолетом, пишет РБК.



Дети в возрасте семи и восьми лет пришли в магазин и попытались украсть игрушки, однако продавщица их заметила и попыталась помешать. Тогда один ребёнок начал стрелять по ней из пневматического пистолета – он стреляет маленькими шариками.



В итоге один мальчик смог сбежать, а второго поймала продавщица. Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту, после чего будет проведена соответствующая работа с мальчиками и их родителями. В полиции отмечают, что скорее всего того, кто стрелял, поставят на профилактический учёт.