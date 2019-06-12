Информация об инциденте поступила в полицию вчера вечером. На место выехали сотрудники территориального ОВД из подразделения по делам несовершеннолетних.Правоохранители посмотрели записи с камер наблюдения и обнаружили поджигателей. Оказалось, что одному из них шесть, а другому семь лет. Дети играли, вытащили одну ветку из венка, но в результате случился пожар.В полиции отметили, что скорее всего штрафом накажут родителей.