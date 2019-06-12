12.06.2019, 16:52
На Урале двое детей подожгли венки у Вечного огня
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в городе Серове проверяют факт того, что двое детей подожгли венки и устроили пожар у Вечного огня, пишет «Интерфакс».
Информация об инциденте поступила в полицию вчера вечером. На место выехали сотрудники территориального ОВД из подразделения по делам несовершеннолетних.
Правоохранители посмотрели записи с камер наблюдения и обнаружили поджигателей. Оказалось, что одному из них шесть, а другому семь лет. Дети играли, вытащили одну ветку из венка, но в результате случился пожар.
В полиции отметили, что скорее всего штрафом накажут родителей.
Информация об инциденте поступила в полицию вчера вечером. На место выехали сотрудники территориального ОВД из подразделения по делам несовершеннолетних.
Правоохранители посмотрели записи с камер наблюдения и обнаружили поджигателей. Оказалось, что одному из них шесть, а другому семь лет. Дети играли, вытащили одну ветку из венка, но в результате случился пожар.
В полиции отметили, что скорее всего штрафом накажут родителей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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