ИА «Ореанда-Новости». На территории Среднеуральского женского монастыря иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», который окормляет схиигумен Сергий (Николай Романов), хотят построить христианский храм вместимостью 37 тысяч человек, пишет «МК» со ссылкой на znak.com.



Отмечается, что храм должен стать самым крупным в своём роде. Высота храма будет около 77 метров, в высота центрального купола составит 22 метра, а диаметр – 33 метра. Площадь фундамента составит 100 на 100 метров. Строительство планируется начать уже в этом году.



По некоторым данным, финансировать стройку будут, в том числе, китайские инвесторы.