ИА «Ореанда-Новости». В Челябинской области задержана женщина по подозрению в убийстве сожителя. По версии следователей, женщина зарубила его топором, потому что он постоянно избивал её сына-второклассника.

По данным регионального Следственного комитета, мужчина и женщина нигде не работали, у женщины было двое детей от другого мужчины – младенец и второклассник. По предварительной информации, мужчина часто выпивал и избивал женщину с сыном.

Около двух недель назад он в очередной раз избил мальчика и сожительницу, тогда женщина взяла топор и ударил им обидчика по голове. Мужчина скончался, женщина испугалась и уехала к сестре. Сестра ничего не заподозрила, так как женщина и ранее приходила к ней после скандалов. Погибшего нашёл сосед, когда зашёл в дом проверить, почему их давно не видно.

Будет установлена вменяемость подозреваемой, экспертиза определит, было ли совершено преступление в состоянии аффекта. Женщину не задерживали, а обязали появиться в полиции по первому звонку. Ей грозит до 15 лет колонии за убийство.