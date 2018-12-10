ИА «Ореанда-Новости». Чиновница из Свердловской области Ольга Глацких, которая допустила скандальную фразу «государство не просило вас рожать», вероятно, будет уволена, как Тунгусов. А департамент молодёжной политики, которым она руководила, будет ликвидирован.

Департамент молодежной политики Свердловской области ликвидирован как самостоятельное ведомство. Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому, ведомство теперь будет входить в созданное министерство образования и молодёжной политики региона.

Такое решение принято главой региона в целях повышения эффективности деятельности государственных органов, сказано в пресс-службе департамента информполитики губернатора.

– Сейчас я работаю над оптимизацией исполнительных органов власти, предусматривающей создание современных, отвечающих требованиям времени управленческих структур, сокращение численности госслужащих при одновременном повышении их квалификации и ответственности, – приводит пресс-служба слова Куйвашева.

Ранее департамент стал скандально известен после неоднозначной фразы бывшего руководителя департамента Ольги Глацких. Напомним, на встрече с молодёжью она заявила, что государство "ничего не должно" молодежи, а их родителей не просили их рожать.

Возглавит министерство и будет ли Глацких работать в нем, в документе не уточняется. Напомним, она извинилась за сказанные ранее слова и сообщила, что фраза вырвана из контекста.

Глава департамента выразила мнение, что о молодых людях должны заботиться их родители, а не государство, потому что они их родили, а государство об этом не просило. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в свою очередь назвал высказывание Глацких некорректным и временно отстранил её от поста на время проверки инцидента.

Позже Следственный Комитет России сообщил, что начата проверка возможного нецелевого расходования департаментом 131 миллиона рублей, направленных на поддержку одарённой молодежи в Свердловской области.

Напомним, в сентябре этого года похожим образом был уволен глава администрации Владимир Тунгусов. Его должность упразднили, а возглавляемая им структура была реформирована в аппарат губернатора.