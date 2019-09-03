ИА «Ореанда-Новости». Суд в Свердловской области оштрафовал пенсионера Петра Кикилыка за несогласованный митинг в городе Дегтярске, участники которого хотели установить мемориальную доску в память о посещении города тогдашним вице-президентом США Ричардом Никсоном, пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Ведомости-Урал».



Отмечается, что суд признал мужчину виновным в организации публичной акции без уведомления. Пенсионер был задержан в момент, когда он хотел прикрепить к фасаду дома табличку с надписью: «Это здание Дегтярского заводоуправления в 1959 году посетил 37-й президент США Ричард Милхаус Никсон. От благодарных жителей Дегтярска и Урала. Июль 2019 года».



При этом инициативная группа, которая выступала за табличку, уже договорилась об установке с собственником здания – «Энергосбытом». Однако полицейские повесить табличку не дали, объявив собрание активистов незаконным. Кикилык заявил, что будет обжаловать свой приговор.