ИА «Ореанда-Новости». Жительница Свердловской области отсудила у туроператора компенсацию морального вреда за то, что тот изменил программу автобусного тура, пишут «Интерфакс».



Сообщается, что женщина купила автобусный тур из Перми в Великий Устюг, заплатив за него 32,5 тысячи рублей. В программу входила обзорная экскурсия по городу и посещение храма Прокопия Праведного. Однако туроператор вместо этого предложил экскурсию по заводу Северной Черни, посещение салона этой фабрики, а также магазина при Устюгском ликеро-водочном заводе.



Клиентку такие изменения не устроили, и она обратилась в суд, который взыскал три тысячи рублей компенсации морального вреда, а также оштрафовал компанию на 1,5 тысячи рублей.