ИА «Ореанда-Новости» Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ о выделении из федерального бюджета суммы около 2 миллиардов рублей, которые буду направлены на реализацию проектов по стимулированию роста производительности труда в 36 российских регионах. Деньги выделены на осуществление федерального проекта под названием «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Распределены уже более чем 1,9 миллиарда рублей. Финансовые средства будут направляться получателям при посредстве системы грантовой поддержки.

На текущий год запланировано выделение из федерального бюджета на данные цели суммы в 33,9 миллиарда рублей. Средства будут направлены в те субъекты Федерации, которые защитили локальные программы по стимулированию роста производительности труда и получили соответствующие гранты.