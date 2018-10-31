ИА «Ореанда-Новости». Активистка из Уфы подала иск на социальную сеть «Вконтакте» за разглашение личных данных сотрудникам Министерства внутренних дел. Это первый случай, когда соцсеть обвинили в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Иск зарегистрировал Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, заявление подала жительница Уфы Лилия Чанышева. Она потребовала возместить моральный вред за разглашение личной информации пользователя правоохранительным органам. Ущерб Чанышева оценила в 100 тысяч рублей.

В офисе «Вконтакте» проинформировали, что пока никаких уведомлений от суда к ним не поступало, однако отметили, что сотрудничают с правоохранительными органами "исключительно в рамках текущего законодательства".

В пресс-службе суда уточнили, что ещё пока не принято решение, принимать ли иск от заявителя к рассмотрению.

Адвокат Чанышевой Дмитрий Герасимов пояснил, что Центр по противодействию экстремизму МВД Башкирии запросил у руководства «Вконтакте» информацию с личной страницы его подзащитной. Он отметил, что уголовное дело против девушки не возбуждали.

Герасимов рассказал журналистам, что правоохранители узнали время и дату создания страницы, личные данные при регистрации, а также IP-адрес. Правоохранители направили сведения пользователя в Роскомнадзор, который в свою очередь запросил у Чанышевой информацию об участниках одной из групп «ВКонтакте». Когда девушка отказалась предоставлять какую-либо информацию ведомству, на неё завели административное дело. Именно с материалов дела девушка узнала про запрос от МВД и предоставление её личных данных.

Напомним, в России уголовные дела «за репосты» не новость. Только с начала 2018 года таких уголовных дел возбудили по регионам более сотни. Пользователей обвиняют в разжигании ненависти и вражды из-за сохранения на страницах в соцсетях посторонних постов и картинок.

Верховный суд решил исправить ситуацию. Он акцентировал внимание нижестоящих судов, что лишь факт размещения спорного материала в социальной сети не может служить основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье. Позже Владимир Путин внёс в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме.