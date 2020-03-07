ИА «Ореанда-Новости» . В субботу, 7 марта, специалисты МЧС Свердловской области провели спасательную операцию на Белоярском водохранилище. Спасатели сняли с отколовшейся от береговой линии льдины двадцать рыбаков. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

В сообщении уточняется, что информация об отрыве льдины с людьми в Заречном округе поступила оперативному дежурному в полдень. О ЧП сообщили сами рыбаки, которые к этому моменту находились уже в 2 километрах от берега.

Спасатели поискового отряда и городской службы спасения немедленно выехали к льдине на водных судах. К счастью, в результате инцидента, все 20 рыбаков были доставлен на берег и осмотрены врачи.