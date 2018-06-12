ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Ворошиловском порту на реке Волге недалеко от Волгограда в понедельник произошло ЧП: катамаран и баржа столкнулись практически лоб в лоб, по итогу баржа подмяла под себя прогулочное судно, где находились люди. Десять человек погибли.

На 12-местном катамаране было около 16-18 пассажиров, десять из них оказались мертвы. Смерть одной женщины была понятна сразу, её мертвой нашли сразу после аварии, чуть позже отыскали остальных девятерых. Выжило шестеро. По информации спасателей, среди утонувших есть подросток – 17-летняя девушка и ещё пять женщин и четверо мужчин. При этом ещё об одной женщине пассажире данных нет, судьба её неизвестна. Она могла утонуть, а могла оказаться на каком-нибудь острове неподалёку.

Информагентство ТАСС пишет, ссылаясь на источник, что речь идёт о большем количестве погибших. Спасатели сомневаются между точным количеством пассажиров – 16 или 17-18 человек. Возможно, пассажиров и было 16, но также среди них могло быть один-два человека в экипаже. Пять человек спасены. Поиски продолжаются. Для этого задействованы беспилотники.

Катамаран врезался в баржу, которую буксировал теплоход, на его буксире было всего две баржи. Катамаран перевернуло. Случилось это в двухстах пятидесяти метрах от берега. Изначально катамаран полностью ушёл под воду, но его для расследования удалось поднять и отбуксировать на берег.

Пишут, что люди, которые совершали развлекательную прогулку на катамаране, были в состоянии алкогольного опьянения.

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По последним данным на катамаране находилось 18 человек. Десять мертвы. Одна женщина так и не найдена, семеро удалось спасти. Ещё десять было на барже. Всего 28 человек было в момент столкновения на суднах.

Из них трое доставлены в больницу с переохлаждением, также эти люди получили ушибы и ссадины, но жизни их ничего не угрожает. Ещё двое получили помощь на месте происшествия.

По информации источника ТАСС, катамаран шёл в тёмное время суток без огней, документы у него отсутствовали, в инспекции зарегистрирован не был. А за управление судном в тот момент отвечал его собственник. Ранее судно было зарегистрировано, но после продажи снято с учёта собственником. Новый же владелец для регистрации в ГИМС не обращался.



