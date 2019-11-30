30.11.2019, 17:09
На Волге спасатели эвакуировали рыбаков с оторвавшейся льдины
ИА «Ореанда-Новости». Спасатели эвакуировали девять рыбаков, которые дрейфовали по Волге на оторвавшейся льдине, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что к приезду спасателей на льдине было шесть рыбаков, ещё трое смогли добраться до берега самостоятельно. Госпитализация никому не потребовалась.
Ранее сообщалось, что днём в субботу льдина, на которой находятся девять рыбаков, оторвалась и дрейфует по Волге.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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