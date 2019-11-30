ИА «Ореанда-Новости». Спасатели эвакуировали девять рыбаков, которые дрейфовали по Волге на оторвавшейся льдине, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что к приезду спасателей на льдине было шесть рыбаков, ещё трое смогли добраться до берега самостоятельно. Госпитализация никому не потребовалась.



Ранее сообщалось, что днём в субботу льдина, на которой находятся девять рыбаков, оторвалась и дрейфует по Волге.