ИА «Ореанда-Новости» . Интернет-пользователи выяснили, что в ликвидации аварии 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) принимал участие темнокожий мужчина по имени

По данным портала «theБабель», он родился в 1967 году, а в настоящий момент проживает в Череповце (Вологодская область). Стало известно, что, когда произошла катастрофа, Хиряк был военнослужащим войсковой части 75110, которой поручили построить понтонный мост через Припять для эвакуации местных жителей. Военные, в распоряжении которых имелись только противогазы, при выполнении задачи находились от АЭС на расстоянии лишь 4 км.

Сегодня мужчине 52 года. Фотографии, которые он сам выложил в Сеть, свидетельствуют о том, что он был награжден за участие в ликвидации чернобыльской аварии.

Новость о темнокожем ликвидаторе распространилась на следующий день после того, как британская сценаристка Карла Мэри Свит раскритиковала создателей нового сериала от HBO «Чернобыль» за отсутствие в телешоу темнокожих актёров. По её мнению, многосерийный фильм не следует достоверности, поэтому в него можно было бы ввести таких актёров.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции, реактор которого был полностью разрушен. Кроме того, произошел значительный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Эта катастрофа считается крупнейшей в истории атомной энергетики. Население Припяти и 10-километровой зоны вокруг АЭС было эвакуировано, пожар на станции длился 10 дней, радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км.