По утверждению официального источника, решению по созданию и эксплуатации эсминца уже было принято. Началась фаза подготовки документарной базы, а также базы ресурсов для сборки «Лидеров». Помимо данных мероприятий, был утвержден предварительный список оружия, используемого на эсминце. В него вошли представители последнего поколения электронного оборудования для управления судном, а также ракетно-космические комплексы для обеспечения безопасности морских границ Российской Федерации.

В итоге, военную мощь эсминца будут представлять восемь пусковых установок с возможностью применения 64 ракет разной дальности действия. Среди крылатых ракет будут представлены такие проверенные представители, как «Калибр», «Оникс» и, предположительно, «Циркон».

Напомним, что Виктор Бурсук, заместитель главнокомандующего военно-морским флотом Российской Федерации, обозначил сроки начала создания первых эсминцев на 2022 год. Разработка технического проекта начнется уже в 2019 году, до 2021 года будут прорабатываться и согласовываться все детали атомного эсминца. После предварительных процедур начнется полномасштабное создание «Лидеров».

По официальным данным, в проекте бюджета на ближайшие пять лет уже заложены большие средств, которые пойдут на создание атомных эсминцев «Лидер».

Технические характеристики эсминца пока находятся в стадии доработки, но уже стало известно, что водоизмещение судна составит примерно 14 тысяч тон. Автономность «Лидера» составит около 90 дней свободного плавания, так как атомные энергетические установки, которые будут установлены на эсминце, позволят ему уходить на любые возможные расстояния. Разработкой характеристик, которыми должны обладать эсминцы нового поколения, занимался научно-технический отдел Крыловского государственного научного центра.

Так же сообщается, что эскизным проектированием атомного эсминца «Лидер» занималось акционерное общество "Северное проектно-конструкторское бюро". Под его эгидой и чутким руководством пройдет и строительство эсминцев на всех этапах проекта.