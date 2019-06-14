ИА «Ореанда-Новости» Вблизи Воронежа загорелся полигон по утилизации боеприпасов. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированного источника.

Отмечается, что огонь перекинулся на полигон с горевшей травы. Пожар привёл к тому, что подготовленные для утилизации снаряды начали детонировать. Угрозы для местного населения нет, так как до ближайшего населённого пункта не менее 30 км.