ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С 1 июля во многих странах проходят реформы и изменения. На Украине анонсировали внедрение в медицину бесплатных услуг. Однако, как утверждает врач, на всех желающих финансирования не хватит.

Это слова председателя украинского Свободного профсоюза медработников Олега Панасенко. Мнение специалиста - Ульяна Супрун противоречит себе, так как сначала она отменила социальные услуги, а теперь возвращает их назад. Также мнение врача заключается я в том, что написать можно все, что угодно, а вот хватит ли на это финансирования - уже другой вопрос. Панасенко считает, что его-то как раз будет недостаточно.

Также он высказался насчет изменений в перечне действий по оказанию первой помощи. Теперь экстренная медицинская помощь будет оказываться только в отведенных для этого лечебницах. То есть парамедики не будут оказывать скорую первую помощь прямо на месте - они повезут больного в больницу, причем, как утверждает Панасенко, медлечебниц, подходящих для этого, пока еще нет (они есть только на бумаге), и появятся они, скорее всего, очень нескоро.

В перечень предоставляемых бесплатно услуг входят: ведение несложной беременности, электрокардиограмма, быстрые тесты на ВИЧ, гепатиты, анализ мочи, крови, глюкозы в крови, тест на тропонин. Остальные услуги будут выполняться только по направлениям, также бесплатно.

Также полагаются и бесплатные осмотры для новорожденных детей: в первый год десять осмотров от врача и шесть - от медсестры, во второй год жизни два осмотра, один осмотр - в третий год жизни ребенка.

Будут проводиться и профилактические плановые осмотры на наличие некоторых болезней, например ВИЧ, туберкулез и рак. Сообщается, что оказать первую помощь врач сможет и по телефонной связи, чтобы облегчить состояние, а затем принять пациента в клинике. Все эти услуги должны предоставляться на безвозмездной основе.