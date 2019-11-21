ИА «Ореанда-Новости». На выборы депутатов Мосгордумы из бюджета столицы было выделено немногим более 951 миллиона рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на члена Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.



Ермолов отметил, что удалось уложиться в ту сумму, которая была выделена городом. Он также предложил утвердить отчёт Московской городской избирательной комиссии и представить его в Московскую городскую думу



По итогам голосования 8 сентября в новый состав парламента на пятилетний срок избраны 45 депутатов: 25 самовыдвиженцев, которых поддержадла «Единая Россия», 13 кандидатов от КПРФ, четыре - от «Яблока», а также три кандидата «Справедливой России». В новый состав Мосгордумы из прежнего состава переизбрались только 16 депутатов.