ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, спрашивают у граждан причину въезда в город, пишет «Интерфакс».



Сообщается также, что в столице увеличили численность нарядов полицейских. Сейчас полицейские патрулируют все районы города круглосуточно.



Период с 1 по 30 апреля в России объявили нерабочим, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Власти столицы рассказали, что с будущей неделе в городе будут вводить систему пропусков для передвижения по Москве.

