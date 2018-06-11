ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Накануне Чемпионата мира власти России позаботились об укреплении безопасности, поэтому были введены повышенные меры контроля – так называемые временные блокпосты, которые постепенно с начала июня начали появляться на подъездах к Москве.

Так, например, такой блокпост можно наблюдать на дорожном участке, где пересекаются МКАД и Волгоградский проспект. Там появились ограждения и полицейские автомобили. В этом месте проезжая часть целенаправленно сужена. Полиция останавливает автомобили, которые хотят попасть в город. При этом для тех, кто собирается, наоборот, покинуть столицу – выезд свободный, без проверок.

Ещё раньше блокпосты начали постепенно появляться на региональных трассах, которые ведут в Москву. Сообщается, что автобусы тормозят полицейские, проверяют документы – должно быть разрешение на въезд в город, все пассажиров также предъявляют документы. Эти блокпосты есть в Подмосковье. Поступает информация, что это создаёт задержки, особенно к концу выходным случаются заторы, когда дачники намерены вернуться в город со своих приусадебных участков. Вероятно, к концу больших выходных и началу ЧМ по футболу ситуация может ещё больше усугубиться.

При этом СМИ пишут, что аналогичные блокпосты есть и в других регионах, где города принимают гостей на ЧМ. Однако планируется, что такие усиленные меры безопасности сохранятся до начала ЧМ и ещё несколько дней после открытия – до 17 июля.

Само руководство ФИФА отмечает, что им ничего не известно о каких либо угрозах для мероприятия, а в тех мерах, которые принимают местные власти, они уверенны. О том, что всё происходящее говорит о надёжности, заявил 11 июня Джанни Инфантино, президент ФИФА. Сам он выразил надежду, что от предстоящего события все получат только удовольствие.



