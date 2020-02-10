10.02.2020, 11:27
На выплаты ветеранам ко Дню Победы было выделено более 71 миллиарда рублей
ИА «Ореанда-Новости». На выплаты ветеранам ко Дню Победы было выделено более 71 миллиарда рублей. Об этом сообщил на совещании членов правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 10 февраля.
Указанная сумма начнёт выплачиваться ветеранам Великой Отечественной войны с апреля 2020 года. В течение 1,5 месяцев все выплаты будут произведены. Соответствующие акты и распоряжения будут подготовлены в ближайшее время. Это необходимо для того, чтобы выплаты поступили ветеранам до 9 мая.
Государственный бюджет распределит суммы по регионам. Выплаты будут проводиться на уровне местного самоуправления. Ветеранам войны будет выплачено по 75 тысяч рублей ко Дню Победы, а труженикам тыла - по 50 тысяч рублей.
Указанная сумма начнёт выплачиваться ветеранам Великой Отечественной войны с апреля 2020 года. В течение 1,5 месяцев все выплаты будут произведены. Соответствующие акты и распоряжения будут подготовлены в ближайшее время. Это необходимо для того, чтобы выплаты поступили ветеранам до 9 мая.
Государственный бюджет распределит суммы по регионам. Выплаты будут проводиться на уровне местного самоуправления. Ветеранам войны будет выплачено по 75 тысяч рублей ко Дню Победы, а труженикам тыла - по 50 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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