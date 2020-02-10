Об этом сообщил на совещании членов правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня, 10 февраля.В течение 1,5 месяцев все выплаты будут произведены. Соответствующие акты и распоряжения будут подготовлены в ближайшее время. Это необходимо для того, чтобы выплаты поступили ветеранам до 9 мая.Государственный бюджет распределит суммы по регионам. Выплаты будут проводиться на уровне местного самоуправления.