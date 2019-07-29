Об этом сообщили в ведомстве под названием «Леса Ямала».

Сотрудники автономного окружного учреждения «Леса Ямала» отчитались о том, что, по состоянию на 29 июля, на территории Ямало-Ненецкого автономного округа России отсутствуют действующие лесные пожары. Сведения актуальны на полдевятого утра по местному времени сегодняшнего дня.

Однако, стоит упомянуть, что по информации, предоставленной специалистами главного управления окружного Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, один пожар лесного массива на Ямале всё же продолжал бушевать. Площадь оставшегося пожара составила более девяти гектаров земли. В настоящее время данный очаг возгорания локализован и ликвидирован, утверждают сотрудники ведомства по чрезвычайным ситуациям.

В целом, территория Ямало-Ненецкого автономного округа была охвачена огнём на площади около одной тысячи девятьсот гектаров лесного массива. Всего специалистами было зафиксировано девяносто восемь очагов возгорания, которые были ликвидированы специалистами ведомства.

Местные власти в настоящее время не могут дать комментарии по поводу принесенного стихийным бедствием урона – соответствующие службы ведут подсчёты. Ранее уже сообщалось, что для тушения лесных пожаров российское правительство выделило более полумиллиарда рублей на борьбу с бедствием. Деньги направлены в регионы, которые наиболее пострадали от лесных пожаров.