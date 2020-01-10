Нападение на таксиста произошло 6 января. В полицию обратился мужчина, который заявил, что его пытались ограбить в собственной машине. Полицейские выяснили, что на таксиста напал мужчина, севший в автомобиль пьяным. Водитель отвёз клиента к указанному месту и попросил того оплатить поездку.Сотрудники по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый мужчина 39 лет. Мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.