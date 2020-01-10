ИА «Ореанда-Новости». В Новом Уренгое нетрезвым пассажиром такси было совершено нападение на таксиста. Мужчина ударил таксиста отверткой. О нападении на Ямале нетрезвого пассажира такси рассказали в городском отделе МВД. 

Нападение на таксиста произошло 6 января. В полицию обратился мужчина, который заявил, что его пытались ограбить в собственной машине. Полицейские выяснили, что на таксиста напал мужчина, севший в автомобиль пьяным. Водитель отвёз клиента к указанному месту и попросил того оплатить поездку. В ответ на это мужчина достал отвертку и ударил таксиста в грудь, после чего потребовал у него денег. Водитель такси смог оказать сопротивление пьяному мужчине и покинуть автомобиль. 

Сотрудники по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый мужчина 39 лет. Мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.