10.01.2020, 08:42
На Ямале нетрезвый пассажир такси напал с отверткой на водителя
ИА «Ореанда-Новости». В Новом Уренгое нетрезвым пассажиром такси было совершено нападение на таксиста. Мужчина ударил таксиста отверткой. О нападении на Ямале нетрезвого пассажира такси рассказали в городском отделе МВД.
Нападение на таксиста произошло 6 января. В полицию обратился мужчина, который заявил, что его пытались ограбить в собственной машине. Полицейские выяснили, что на таксиста напал мужчина, севший в автомобиль пьяным. Водитель отвёз клиента к указанному месту и попросил того оплатить поездку. В ответ на это мужчина достал отвертку и ударил таксиста в грудь, после чего потребовал у него денег. Водитель такси смог оказать сопротивление пьяному мужчине и покинуть автомобиль.
Сотрудники по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый мужчина 39 лет. Мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Нападение на таксиста произошло 6 января. В полицию обратился мужчина, который заявил, что его пытались ограбить в собственной машине. Полицейские выяснили, что на таксиста напал мужчина, севший в автомобиль пьяным. Водитель отвёз клиента к указанному месту и попросил того оплатить поездку. В ответ на это мужчина достал отвертку и ударил таксиста в грудь, после чего потребовал у него денег. Водитель такси смог оказать сопротивление пьяному мужчине и покинуть автомобиль.
Сотрудники по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый мужчина 39 лет. Мужчина полностью признал свою вину. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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