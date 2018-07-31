



Чтобы выполнить новые «майские указы» президента, объём строительства будет увеличен в 1,5 раза.



ИА «Ореанда-Новости» . Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил средствам массовой информации, что в регионе будут повышены темпы и объёмы строительства новых жилых домов.

К 2022 году из ветхого и аварийного жилья администрация округа планирует переселить в новостройки 8,5 тысяч семей. К этому же году будут ликвидированы более 300 тысяч квадратных метров жилья, пришедшего в негодность.



Кроме того, Дмитрий Артюхов отметил, что в регионе планируется запустить проект, согласно которому жителям Ямала будут предоставляться арендные квартиры. Программу планируется опробовать в действии в Новом Уренгое и Губкинском муниципалитете.





Кроме частного жилья в Ямало-ненецком автономном округе будет возведено более 50 объектов социальной инфраструктуры. В планах администрации округа постройка новых школ и детских садов.



Увеличение количества дошкольных и школьных объектов позволит снизить нагрузку на существующие – детские сады станут доступны большему количеству детей, а школьники перестанут учиться во вторую смену. Глава округа отметил, что данные цифры пока являются предварительными и нуждаются в уточнении. Сейчас реализация «майских указов» президента в Ямало-ненецком автономном округе находится на стадии детальной проработки.





Напомним, что Ямал входит в число регионов, лидирующих в рейтинге исполнения «майских указов» Владимира Путина. Ямальская программа по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья признана одной из самых успешных.



Эксперты компании «Медиалогия» отметили, что сформированный администрацией Ямало-ненецкого автономного округа проект закона «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» является одним из самых заметных событий по реализации «майских указов» в сфере жилищно-коммунального хозяйства на Ямале.





Напомним, что «майские указы» президента – это публицистическое наименование, которое получили поручения Владимира Путина правительству в день его вступления в должность президента России в 2012 году. После вступления на должность главы государства на четвёртый срок был опубликован новый майский указ, касающийся стратегического развития России до 2024 года.