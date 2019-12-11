11.12.2019, 11:22
На Ямале учёными из Урала был найден новый самоцвет
ИА «Ореанда-Новости». Новый самоцвет был найден представителями Уральского государственного горного университета в Ямало-Ненецком автономном округе. Найденному самоцвету дали название "райизит" - в честь места, где его обнаружили.
В сообщении заявлено, что ювелирно-поделочный камень был открыт сотрудниками Горного университета на Полярном Урале. Камень нашли на расположенном вблизи Полярного круга массиве Рай-Из.
Заявляется, что камень был найден благодаря работе студента Дмитрия Коровина, Фирата Нурмухаметова, возглавляющего уральский центр камня, Михиала Попова, доцента кафедры минералогии, петрографии и геохимии. Камень был найден членами экспедиции в районе массива Рай-Иза, где находятся 20 месторождений самоцветов.
Варьируется цвет найденного камня от розовато-серого до насыщенного лавандового.
В сообщении заявлено, что ювелирно-поделочный камень был открыт сотрудниками Горного университета на Полярном Урале. Камень нашли на расположенном вблизи Полярного круга массиве Рай-Из.
Заявляется, что камень был найден благодаря работе студента Дмитрия Коровина, Фирата Нурмухаметова, возглавляющего уральский центр камня, Михиала Попова, доцента кафедры минералогии, петрографии и геохимии. Камень был найден членами экспедиции в районе массива Рай-Иза, где находятся 20 месторождений самоцветов.
Варьируется цвет найденного камня от розовато-серого до насыщенного лавандового.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии